◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場）巨人のスタメンが発表されました。1番は岐阜開催の試合で打率.471の好成績を残している丸佳浩選手、2番は3試合連続ヒット中の若林楽人選手、3番にはセ・リーグで唯一の3割打者・泉口友汰選手が入り、4番は5試合連続ヒット中と好調の岡本和真選手が入りました。また8番には岐阜出身の吉川尚輝選手。同球場では2021年にソロホームランを含む3安打4打点、去年も