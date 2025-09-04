今年度の山梨県職員採用試験の難病患者枠に、２１人の申し込みが寄せられた。採用予定数は３人程度で、倍率は７・０倍となる。枠を初めて設けた昨年度の８人から大幅に増加しており、関心の高さをうかがわせる結果となった。県は、障害者手帳を持っておらず、障害者枠で応募できない難病患者の活躍の幅を広げようと、昨年度、職員採用試験に難病患者枠を全国の都道府県で初めて設置。３人を採用した。県によると、今年度は行