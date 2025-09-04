警視庁世田谷署に入るパク・ヨンジュン容疑者（奥）＝1日午後東京都世田谷区で1日に女性が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（30）が、事件前日にも現場付近を訪れていたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁が防犯カメラで確認した。下見や、女性と接触を図ろうとした可能性があり、警視庁が経緯を調べている。事件は1日午後1時半ごろ発生。韓国籍で交際相手のバン・ジ・