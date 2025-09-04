東急電鉄は、鉄道車両の検査を行う長津田車両工場を「東急電車まつり」として2025年10月19日（日）に開催します。普段は公開されていない車両工場で、車両メンテナンスの実演や各種設備の操作体験、展示車両の見学を通して、東急線の魅力を知ってもらうことを目的としています。車両の車体吊り上げ実演や、総合検測車「TOQ-i」の車内見学など、鉄道ファンには見逃せない貴重なイベントです。参加には事前申込（応募者多数の場合は