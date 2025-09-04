乃木坂46・冨里奈央が表紙を務めた『週刊少年チャンピオン』40号が9月4日（木)から秋田書店より発売される。 【画像】『きみは四葉のクローバー』よつはに扮した乃木坂46・冨里奈央の姿を見る 連載『きみは四葉のクローバー』の実写PV制作が決定。よつは役を演じたのは乃木坂46の冨里奈央。作中そのままの制服、四葉のクローバーをあしらった腕時計＆ヘアゴムを身につけ、よつはのよう