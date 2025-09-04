きょう（４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６４１円高の４万２５８０円と急反発。９月相場は第２週末（１２日）のメジャーＳＱ算出を控え、先物主導で振り回されることに要警戒モードではあったが、ジェットコースター相場は下方向だけでなく上方向にもボラティリティが高い。日経２２５オプションでは４万４０００円のコールと３万９０００円のプットが盛り上がっている状態で、