9月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは235銘柄。東証終値比で上昇は113銘柄、下落は102銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は110円高と買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率