広島県の最低賃金が引き上げられます。上げ幅は６５円の時給１０８５円となり、１１月から適用されます。最低賃金を巡っては、広島労働局に設置された審議会が８月、６５円引き上げて時給１０８５円とすべきと答申しました。物価高などを踏まえ、引き上げ幅は国の目安を２円上回っています。この答申に対し、一部の労働組合から「時給１０８５円では月に２０万円の手取りを得ることは困難」などとする異議が申し立てられまし