9月3日、自民党の麻生太郎最高顧問が、横浜市で開かれた麻生派（志公会）の夏季研修会で講演し、総裁選の前倒しを要求する考えを表明した。麻生派は自民党内に唯一残っている派閥で、43人が所属している。麻生氏は「自民党が再び国民の負託に応え、国家・国民のため、我々が力を発揮できる政党となるべく行動していきたいと思っております。私自身につきましては、総裁選の前倒しを要求する書面に署名、そして提出をすると決