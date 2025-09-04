MLB公式サイトは現地時間4日、打者のパワーランキングを発表。ドジャースの大谷翔平選手が1位をキープしています。前回発表で3位から1位にランクアップした大谷選手が、今回も1位をキープ。前日の試合では、自己最速だけでなく、球団最速となる打球速度120マイル(約193.1キロ)の超弾丸ライナーで第46号を放つなど、得点数(125)、長打率(.610)、OPS(.998)でリーグトップの成績を残しています。2位には前回と同じくフィリーズのカイ