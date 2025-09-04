去年の自民党総裁選で石破首相を支持した遠藤元総務会長が、石破首相が辞任しない場合、臨時総裁選の実施に賛成する考えを表明しました。自民党・遠藤元総務会長「もし総裁がけじめをつけないとなれば、やっぱりそれは総裁選挙を前倒しした方が、私は正しいんだろうと思ってます」遠藤氏は現在の自民党の状況について、「このままいくと党内抗争が深まり、収拾がつかない」と懸念を示した上で、「党内が一本化するには、総裁がけじ