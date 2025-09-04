ザルツブルク（オーストリア）のＤＦチェイス・アンリ（２１）が、欧州リーグ（ＥＬ）の登録メンバーから外れた。欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）はＥＬ出場チームの登録メンバーを発表。チェイスはシュツットガルト（ドイツ）から完全移籍で今夏加入した中、欧州大会におけるアピールの場を失った格好だ。一方、昨夏に広島から移籍したＭＦ川村拓夢、Ｃ大阪から今夏に加入したＦＷ北野颯太はメンバー入りした。またＵＥＦＡは