ジャイアンツの主砲、マット・チャップマン内野手（３２）が３日（日本時間４日）の敵地ロッキーズ戦に「４番・三塁」で出場。４打数３安打２本塁打４打点と大暴れし、１０―８の勝利に貢献した。２回に先制の１９号ソロ、１点リードの６回には２０号３ランと４番の本領発揮となったが、本来は出場できない立場だった。前日の同カードでは両軍総出の乱闘騒ぎが起こり、チャップマンら４選手に１試合の出場停止と罰金（非公表）