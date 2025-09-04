巨人の吉川尚輝内野手（３０）が４日に地元・岐阜県羽島市の「羽島市アンバサダー」就任し、ぎふしん長良川球場で行われた委嘱式に出席。同市の松井聡市長から委嘱状が交付された。スポーツ分野における第一線での活躍に加え、市制施行７０年記念事業への協力などの功績により抜てき。２０２７年３月３１日の任期まで各種メディア等を通じて市の魅力を広く発揮していく。吉川は「少しでも活躍してそれを皆さまに届けられたら