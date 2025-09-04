木下グループ杯5日開幕フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯は5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕する。ペアで2023、25年の世界選手権を制した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は4日の公式練習は参加しなかったが、取材に応じて意気込みを語った。8月31日にインスタグラムで揃って拠点・カナダからの帰国報告をしていた“りくりゅう”はこの日、公式練習には参加せず。時差ぼけ