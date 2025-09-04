アクアは、ペットの毛ゴミ取りや隙間掃除に便利なケトリノズルと2WAYノズルを備えた紙パック式のキャニスタークリーナー「AQC-CT1A」を、2025年9月10日（水）に発売します。 「AQC-CT1A」 記事のポイント 現在ではコードレスのスティック型掃除機が主流となっていますが、キャニスター型は本体を床に置けるので手元の負担が軽く、またコード式なのでバッテリー切れを気にせず掃除できるなどのメリットも。広い範囲をしっ