Ｂ１レバンガ北海道の小川嶺会長、折茂武彦社長らが４日、２０２５―２６シーズンの開幕を前に北海道庁と札幌市役所を訪れ、秋元克広市長らに今季の意気込みを語った。Ｂリーグ創設後、９季連続で勝率５割を下回ってきたレバンガ北海道。最高成績は１６―１７年シーズンの４位で、近年は下位で低迷が続いていた。それでも、今オフは日本代表のＳＧ富永啓生や１５年ＮＢＡドラフト全体３位指名のＣジャリル・オカフォーらを次