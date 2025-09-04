◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（４日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（右）杉本、５（左）中川、６（一）頓宮、７（三）宗、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽投＝田嶋大【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（二）牧原大、４（指）嶺井、５（三）栗原、６（一）山川、７（遊）今宮、８（捕）海野、９（右）佐藤直、▽投＝上沢