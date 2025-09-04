【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの雛形あきこが4日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスを着用したロケ中の姿を公開した。【写真】雛形あきこ、美デコルテ際立つオフショル姿◆雛形あきこ、オフショルダー姿を披露雛形は「まだまだ夏ですね。雨をよけながらロケできました」とコメントし、薄いカーキ色のオフショルダートップスを着用し、鎖骨のラインが美しく際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「素