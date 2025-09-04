◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（遊）熊谷、７（左）高寺、８（捕）梅野、９（投）ネルソン【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）チェイビス、８（捕）石伊、９（投）涌井