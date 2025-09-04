◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）巨人は４日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。２年目左腕の又木鉄平投手がプロ初勝利を目指して先発する。前日３日のヤクルト戦（京セラドーム）で４試合ぶりに４番復帰した岡本和真内野手が引き続き、４番に入った。以下、両チームのスタメン。【ヤクルト】１（右）浜田、２（遊）長岡、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）北村恵、７（捕）中村