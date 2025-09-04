9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が自宅で大麻の成分を含む植物片を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。‘12年のデビュー以来、‘14年の映画『渇き。』や『東京リベンジャーズ』シリーズ、ドラマでは‘21年の連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK）や‘24年の『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）といった数々の話題作に出演。俳優として評価を高めていたなかでの逮捕劇を、天国の母はどう見つめているだろうか―