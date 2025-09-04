俳優のチャニング・テイタム（４５）は、俳優活動休止期間中に自身の能力に疑問を持つようになっていたという。２０１７年ごろからおよそ５年間にわたり、休みを取っていたチャニングは、その期間中に引退という考えも頭をよぎっていたと明かした。 【写真】お似合いだったのに…女優の元妻との２ショット バラエティにチャニングはこう話す。「働きすぎていた。燃え尽きてたね」「自分に物足りなさを感じていたから、この業