ＴＢＳは４日、都内でＴＢＳテレビの秋の改編説明会を開き、ＴＢＳテレビのコンテンツ戦略局コンテンツ戦略部長の三島圭太氏、同企画プロデュース室長の寺田淳史氏、新番組のプロデューサーらが出席した。７日に最終回を迎える日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演中で、前日３日に麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、この日再逮捕された俳優の清水尋也容疑者について、１０月以降への影響を問われると、三島氏は「１０月以降の番