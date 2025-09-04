歌手の上田正樹（７６）が４日、大阪・関西万博会場で行われた「ＥＸＰＯＪＡＺＺ＆ＢＬＵＥＳフェスティバル」に出演した。神野美伽、憂歌団の木村充揮、庄野真代と大阪出身の歌手たちがステージを彩る中、トリで登場した上田はアップテンポな「Ｔｈａｔ’ｓＡｌｌＷａｎｎａＤｏ」をノリノリで歌い上げると、名曲「悲しい色やね−ＯＳＡＫＡＢＡＹＢＬＵＥＳ−」を披露。７６歳になっても衰えない声量で、伸び