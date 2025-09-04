ザ・ドリフターズの高木ブー（92）が3日、自身のインスタグラムを更新。インスタの投稿が1000件を達成したことを報告した。【写真あり】「皆さんの応援のおかげでここまで辿り着きました」インスタ1000投稿を報告した高木ブーの実際の投稿高木は「昨日はある収録で加トちゃんと一緒でした。久々に会った方も沢山いました。新しい出会いもありましたが、情報公開になったら、お知らせしますね」と前置きし、「インスタも1000投