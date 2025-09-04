４日、ルオン・クオン国家主席（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京9月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動への出席のため訪中したベトナムのルオン・クオン国家主席と北京の人民大会堂で会見した。４日、ルオン・クオン国家主席と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）