お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）が4日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に生出演。美容について語った。トレードマークだったアフロヘアーを卒業した事をキッカケに美容に目覚めることになったという藤田。「いろいろメンテナンスを時間かけてやってみよう」と決心したと明かした。ヘアケアやダイエットなどに取り組んできたが「まとまったお金が入った」ため、美容施術の分野にも着手。「おでこの