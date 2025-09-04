三浦璃来（左）、木原龍一フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）として日本で初開催となる木下グループ杯は5日、大阪府の関空アイスアリーナで開幕する。4日は日本勢が会場で取材対応し、ペアで3月の世界選手権を制した三浦璃来は「現状の評価を知りたい」、木原龍一（ともに木下グループ）は「いい練習を計画通りに積むことができた」と話した。女子で昨季世界選手権2位の坂本花織（シスメックス）は公式練習で