自民党臨時総裁選の実施の賛否を巡り、各都道府県連への意思確認の手続きが間もなく始まることを受け、党富山県連は県議や地域支部長ら総務会の構成員１６９人を対象に意向調査を行うことを決めた。１日、報道陣の取材に応じた宮本光明幹事長が明らかにした。８月２８日の役員会で協議し、決定した。意向調査は書面で行い、臨時総裁選の実施を「求める」「求めない」の２択で回答を求め、署名・押印の上で県連に提出する。過