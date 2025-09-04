九州に最接近している台風15号。今後、進路を東よりに変え、四国に上陸するおそれがあります。愛媛県の現在の様子を伝えてもらいます。愛媛県の南部、宇和島市です。先ほどから再び大粒の雨が降り始めました。午後2時ごろからこの場所にいますが、雨は強くなったり、弱くなったりを繰り返しています。JR宇和島駅は夕方になり利用客が少しずつ増えてきています。宇和島駅と高知県を結ぶ予土線は、一部の区間で計画運休が行われてい