大阪地検特捜部は、大阪府岸和田市が発注する工事の入札に関する最低制限価格を漏らしたとして、岸和田市の前市長・永野耕平容疑者（47）を逮捕したと発表しました。【映像】逮捕された岸和田前市長特捜部は永野容疑者の認否を明らかにしていません。永野容疑者は、女性問題をめぐって議会から2度の不信任決議を受け、今年2月に失職。4月の市長選挙で敗れていました。（ANNニュース）