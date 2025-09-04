将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負が9月4日、シンガポール・セントーサ島で第1局の対局中だ。午後のおやつには、藤井王座が「マンゴーサゴ」を注文。聞きなれない名前のスイーツに、ファンも興味津々の様子だった。【映像】「色が南国」な藤井王座のおやつ“サゴ”シンガポールを舞台に争われている注目のシリーズ開幕戦は中盤から白熱の終盤戦