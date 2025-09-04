台風15号が接近する見込みの本州の最南端、和歌山県串本町から中継です。こちら朝方は雨が強まる時間帯もありましたが、この数時間は落ち着いた天気が続いています。ただ空を見上げますと、分厚い雲が広がっていて、かなりじめじめとした天気になっています。徐々に強くなってきたのが風です。木の枝も時折大きく揺れています。そして海のほうを見てみますと、白波が岩に打ちつけています。まだそこまで大きい波ではありませんが、