きのう（9月3日）のドラゴンズは、投打ががっちりかみ合い快勝です。 【写真を見る】4番 細川成也の勝ち越し3ランでドラゴンズ快勝 石川昂弥に待望の今季初アーチ CS進出に向けチームに弾み 3位ベイスターズと1.5差 本拠地バンテリンドームで、首位タイガースとの1戦。同点の5回、ランナー3塁1塁の場面。4番細川成也選手が振り抜いた打球は、ドラゴンズファンの待つライトスタンドへ。勝ち