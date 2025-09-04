ラ・リーガ第３節で、レアル・ソシエダは敵地カルロス・タルティエレでのオビエド戦を０−１で落とし、タケ・クボ（久保建英）は低調なプレーにとどまった。まだシーズンは始まったばかりだが、昇格組相手の敗北は、ソシエダの今後を暗示する大きな意味を持つかもしれない。 前半だけで８回ものチャンスを逃し、カウンター一発で敗れた。しかもその失点の場面での守備対応は、一気にドリブルで持ち上がるハイセム・ハッサ