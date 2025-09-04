滋賀県内の小中学校でブランド牛の「近江牛」を使った給食が提供されました。滋賀県長浜市の養護学校。給食で提供されたのは、すき焼き風に味付けした鍋料理「近江牛のじゅんじゅん」です。滋賀県のブランド牛・近江牛が贅沢に使われています。滋賀県では去年から近江牛の消費拡大のため、国の交付金を活用して学校給食での提供を始めました。いつもとは一味違う給食に子どもたちの反応は…「とってもおいしいです」