滋賀県大津市のタワーマンションで夫婦が死傷した事件。死亡した息子を書類送検です。容疑者死亡のまま殺人などの疑いで書類送検されたのは、大津市下阪本の無職・岩崎真容疑者（当時５０）です。警察によりますと、岩崎容疑者は今年２月、大津市皇子が丘のタワーマンションの部屋で、父親（当時７８）の頭などを鈍器のようなもので複数回殴り殺害したほか、母親（７４）の頭などに暴行を加え、殺害しようとした疑いがもたれ