女子ゴルフのゴルフ5レディースは4日、5日に予定していた第1ラウンドを台風15号の接近のため、中止すると発表した。本競技は2日間36ホールの短縮競技となり、第1ラウンドの60位タイで予選カットとなる。メルセデス・ランキングポイント配分に変更はなし。規定により、賞金加算は75％となる。4日のプロアマ戦も天候不良のため、中止となっていた。6日は天候の回復が予報されており、午前8時20分に第1組がティーオフする予定。