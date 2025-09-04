5日は、台風15号が西・東日本の太平洋側を東よりに進む見通しです。また、東北南部付近には前線がのび、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となる所がありそうです。西日本では午前中を中心に、東日本から東北では夜にかけて雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。台風が接近する前から大雨となる所もありそうです。西・東日本では土砂災害などに厳重に警戒してください