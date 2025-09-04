物価の価値が上がるインフレ時代にはどのような資産運用を行えばいいのか。レオス・キャピタルワークス債券戦略部長の福室光生さんは「預金や個人向け国債は元本割れのリスクはないが、今のインフレをカバーできる利回りを得られない。『益利回り』を見れば、圧倒的に株式投資の土壌と言える」という――。※本稿は、福室光生『投資は金利が9割運用歴30年のプロが教える「儲ける技術」』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです