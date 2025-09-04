ロシアのプーチン大統領が、ゼレンスキー大統領との会談の可能性を明言しました。プーチン大統領：ゼレンスキー大統領がモスクワに来るなら会談は可能だ。前向きな成果が見込めるなら会談は可能だ。拒んだことは一度もない。プーチン大統領は3日、訪問先の中国・北京で会見し、ウクライナとの和平交渉に前向きな姿勢を改めて強調しました。一方で、ウクライナの安全保障にはロシアも関与すべきだと主張し、「安全の保証と領土を交