◆パ・リーグロッテ―日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）【日本ハム】１（中）五十幡、２（右）矢沢、３（左）水谷、４（指）レイエス、５（三）郡司、６（二）山縣、７（一）清宮幸、８（捕）伏見、９（遊）水野、▽投＝達【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（一）ソト、４（指）寺地、５（二）藤岡、６（捕）佐藤、７（右）山本、８（三）安田、９（遊）友杉、▽投＝木村