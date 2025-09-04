大相撲の幕内・明生（立浪）が４日、秋場所（１４日初日・両国国技館）に向け、慎重に調整を進める考えを示した。この日は東京・台東区の部屋で相撲を取る稽古を行った。幕下力士３人と６番で全勝し、横綱・豊昇龍には８番連続で取り全敗だった。計１５番を終え「体は戻ってきたけど、相撲勘が戻ってこない」と現状を明かした。名古屋場所は場所前に腰を痛めた影響などもあって、３勝１２敗と苦しんだ。場所後には両脚に激しい