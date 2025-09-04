◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯（５日開幕、関空アイスアリーナ）ペアで昨季世界王者の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が４日、本番会場で取材に応じた。国内で行われる国際大会。三浦は「とりあえずは（今季）初戦、それとフリープログラムを変更したので。その現状の評価を知りたい」と、今大会へ意気込んだ。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季、新たなフ