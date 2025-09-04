（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）気になる台風の進路など最新の情報を 気象予報士の松浦さんに聞きます。お願いします。（松浦 悠真 気象予報士）台風15号は、あす5日にかけて、静岡県内に最接近ということで、これから雨が強まるところが多くなっていきます。現在の台風15号ですけれども、午後5時の推定で宮崎県の付近を進んでいます。これからもうしばらくは北上をしていきまして 明日に日付が変わりますと東寄