静岡県では、台風第１５号の影響により大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、４日夜遅くから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。［気象概況］台風15号は、4日15時には宮崎市の南約80kmにあって、1時間に約25km/hの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/