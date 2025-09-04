外国の勢力による情報面での内政干渉の脅威が深刻化していることを受け、自民党は政府の体制を強化することなどを盛り込んだ緊急提言を取りまとめました。小野寺五典 政調会長「外国勢力によるデジタル情報干渉が様々な場面で行われており、その脅威が深刻化しております。今回の参議院選挙でも、そういったことが行われたんではないかというような指摘も出ております」自民党のデジタル社会推進本部はきょう午前、偽情報の拡