東京2025世界陸上、大会公式アンバサダーの織田裕二さん、TBS世界陸上アンバサダーの俳優・今田美桜さん、応援サポーターを務めるグローバルグループ、&TEAMのＫさんが4日、日本代表選手の公開練習が行われた大会本番の国立競技場を訪れ、世界陸上に挑む選手らを激励した。【写真を見る】織田裕二さん日本代表選手団を激励「目一杯ここ（国立競技場）を使って楽しんで」今田美桜さん、Ｋさんも肩を組み結束高める小学生から高