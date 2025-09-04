瀬戸内地方は、台風や湿った空気の影響で海沿いを中心に雨が降っています。夜は次第に雨の範囲が広がり、雨脚が強まるでしょう。雷を伴い非常に激しく降るところがある見通しです。 5日は昼前にかけて台風が接近し、警報級の大雨のおそれがあります。風が強まり荒れた天気になるでしょう。5日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分に注意してください。午後は次第に雨が弱まる予想です。朝の最低気温は岡山と高松で